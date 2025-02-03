Россельхозцентр предупредил о нашествии саранчи из-за теплой зимы

В 21 регионе России летом 2025 года ожидается нашествие саранчи из-за аномально теплой зимы. Для борьбы с вредителями создадут специальные отряды и выделят 85,8 млн руб., следует из доклада федерального Россельхозцентра при Минсельхозе, с которым ознакомились «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под угрозой нашествия вредителей находятся Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская и Новосибирская области. Кроме того, пострадать могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края. В 2024 году таких регионов было 14.

Глава правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов заявил, что сельхозпроизводители учтут прогноз Россельхозцентра. «Конечно, все предусмотреть невозможно. Будем решать по ситуации. У государства достаточно средств для противостояния угрозам. Правда, не до всех они дойдут. Наименее защищены мелкие и средние компании, которые не страхуют посевы»,— добавил он.

В этом году аграриям нужно будет обработать от саранчи на 100 тыс. га больше, чем в 2024-м. Наиболее остро эта проблема стоит в тех регионах, которые граничат с Казахстаном. В некоторых регионах уже прошли специальные учения по борьбе с распространением вредителей.

Подробнее о том, как высокая для зимы температура скажется на урожае,— в материале «Ъ FM» «Тепло растревожило агробизнес».