В Сочи потушили мансарду трехэтажного дома

В воскресенье, 2 февраля, в СТ «Кедр» Сочи произошел пожар, который охватил мансарду трехэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила около 150 «квадратов», сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам специалистов, тушение огня осложнялось плохой видимостью и риском распространения пламени через технологические отверстия здания. Сейчас специалисты уточняют информацию о возможных причинах пожара.

Во время операции пожарные и спасатели смогли спасти домашнего кота.

Пострадавших и погибших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелся двухэтажный жилой дом площадью 300 кв. м. К ликвидации возгорании привлекли 28 сотрудников РСЧС и 22 специалиста МЧС.

Мария Удовик