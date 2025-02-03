В Сочи потушили мансарду трехэтажного дома
В воскресенье, 2 февраля, в СТ «Кедр» Сочи произошел пожар, который охватил мансарду трехэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила около 150 «квадратов», сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По словам специалистов, тушение огня осложнялось плохой видимостью и риском распространения пламени через технологические отверстия здания. Сейчас специалисты уточняют информацию о возможных причинах пожара.
Во время операции пожарные и спасатели смогли спасти домашнего кота.
Пострадавших и погибших нет.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелся двухэтажный жилой дом площадью 300 кв. м. К ликвидации возгорании привлекли 28 сотрудников РСЧС и 22 специалиста МЧС.