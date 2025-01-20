На трассе Екатеринбург — Серов в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажирка

На 326 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области в результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла в Серовском районе. По предварительным данным, ехавший с небезопасной скоростью 52-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Elantra потерял управление и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 35-летний водитель. В результате ДТП водитель и пассажирка Hyundai скончались на месте от несовместимых с жизнью травм до прибытия скорой.

По факту аварии будет организовано расследование. На месте происшествия перекрывали дорогу для всех видов транспорта, сейчас оно восстановлено в полном объеме.

Напомним, днем на ул. Бардина в Екатеринбурге автомобиль столкнулся с «Газелью», врезался в забор и перевернулся, пострадавших нет.

Ирина Пичурина