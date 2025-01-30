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В Свердловской области произошло 45 тыс. ДТП в течение 2024 года

На дорогах Свердловской области в 2024 году произошло 45 тыс. ДТП. Несмотря на достижение ориентира не более 318 погибших, в 14 муниципалитетах региона наблюдается рост числа жертв ДТП, сообщил главный госавтоинспектор области Алексей Спиридонов на пресс-конференции.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основные причины аварий — превышение скорости (33% случаев), нарушения правил проезда перекрестков (18%) и выезд на встречную полосу (11%). ДТП с участием пьяных водителей увеличились на 5%, составив 10% от общего числа аварий, в результате которых погибли 69 человек. Более 11 тыс. водителей лишены прав, возбуждено 1295 уголовных дел.

Число ДТП с участием транспорта юридических лиц увеличилось на 35%, зарегистрировано 370 аварий, в которых погибли 34 человека и пострадали 480. Несмотря на снижение аварий с автобусами на 22%, они остаются серьезной угрозой: 70 аварий, 110 пострадавших и восемь погибших.

Наиболее аварийными в прошлом году стали трассы Екатеринбург — Тюмень, Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — Реж — Алапаевск, а также ЕКАД. Кроме того, Алексей Спиридонов подчеркнул, что культура безопасного поведения на дорогах оставляет желать лучшего как среди водителей, так и среди пешеходов.

Напомним, в прошлом году свердловские автоинспекторы пресекли 6 898 426 нарушений правил дорожного движения.

Ирина Пичурина

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