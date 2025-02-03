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В Новороссийске эвакуируют автомобили, мешающие проведению акции «Бескозырка»

В Новороссийске автомобили, мешающие проведению патриотической акции «Бескозырка», будут эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

С 3 февраля на участке от ул. Исаева до ул. Героев-Десантников будет ограничено движение. Транспортные средства, оставленные в зоне проведения мероприятия, переместят на парковку гипермаркета «Магнит» на пр. Ленина, 48. Водителей просят заранее планировать маршрут движения.

«Бескозырка» начнется поздно вечером 3 февраля. В 2025 году акцию проведут без многотысячного шествия.

Нурий Бзасежев

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