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Завотделения больницы Сибая осудили за нарушение неприкосновенности частной жизни

Сибайский городской суд вынес приговор в отношении заведующего одним из отделений городской больницы. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенных с использованием служебного положения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как было установлено в суде, в ноябре 2024 года, имея доступ к единой государственной информационной системе здравоохранения, подсудимый по просьбе своего знакомого отправил ему фотографию результатов медицинского осмотра несовершеннолетней девушки.

Суд приговорил медика к 10 месяцам ограничения свободы и штрафу в 100 тыс. руб., а также конфисковал его мобильный телефон.

Олег Вахитов

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