Завотделения больницы Сибая осудили за нарушение неприкосновенности частной жизни
Сибайский городской суд вынес приговор в отношении заведующего одним из отделений городской больницы. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенных с использованием служебного положения.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как было установлено в суде, в ноябре 2024 года, имея доступ к единой государственной информационной системе здравоохранения, подсудимый по просьбе своего знакомого отправил ему фотографию результатов медицинского осмотра несовершеннолетней девушки.
Суд приговорил медика к 10 месяцам ограничения свободы и штрафу в 100 тыс. руб., а также конфисковал его мобильный телефон.