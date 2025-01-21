Ночью в Сочи произошел пожар в частном доме

Поздним вечером в понедельник, 20 января, в Сочи произошел крупный пожар в частном доме. Загорелось здание на улице Видовая в Хостинском районе курорта, передает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Информацию о возгорании в экстренных службах получили в 22:07. Через 10 минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Они установили, что произошло возгорание хозяйственной постройки и частного жилого дома на общей площади 56 кв. м.

В течение 10 минут пламя локализовали. К 22:35 пожарные ликвидировали открытое горение, а к 22:53 — последствия пожара. Тушением занимались 13 человек личного состава, три единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания не уточняются.

Вячеслав Рыжков