Астраханскую область атаковали беспилотники

Астраханская область в ночь на 3 февраля подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

По словам господина Бабушкина, силы киевского режима пытались ударить по ряду объектов в регионе, включая ТЭК. Он отметил, что средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме.

Падение одного из беспилотников, как подчеркнул губернатор, привело к возгоранию. О каком объекте идет речь, не уточняется. К счастью, пострадавших не оказалось.

Напомним, сегодня ночью БПЛА атаковали также Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров сообщил о локальных возгораниях на территории нефтеперерабатывающего завода.

Павел Фролов