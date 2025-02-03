В Волгоградской области произошло возгорание на заводе из-за БПЛА
В ночь на 3 февраля Волгоградскую область атаковали беспилотники самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, ПВО Минобороны удалось отразить массированную атаку. Губернатор подчеркнул, что военные перехватили и нейтрализовали большую часть вражеских аппаратов. Пострадавших нет.
Падение обломков БПЛА привело к возникновению локальных возгораний на территории нефтеперерабатывающего завода. Специалисты быстро потушили огонь.
Кроме того, как отметил господин Бочаров, из-за атаки беспилотников произошли кратковременные перепады напряжения в электросети. Он добавил, что электроснабжение областного центра и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме.