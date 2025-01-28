В центре Екатеринбурга сломался новый трамвай «Львенок»

Новый трамвай «Львенок», который запустили в Екатеринбурге в конце прошлой недели, из-за неисправности остановился в районе перекрестка улиц Малышева — Комсомольская, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В результате поломки остановилось движение для других трамваев в сторону центра. В «Гортрансе» подтвердили наличие неисправности, при этом, по данным мэрии города, водитель мог не справиться с новой техникой. Сейчас трамвай отправлен в депо.

Напомним, низкопольный трамвай «Львенок» был приобретен в рамках транспортной реформы в Екатеринбурге: он оборудован 40 сиденьями и может вместить до 161 пассажира, в салоне есть четыре дверных проема с датчиками и другое. Ходить по улицам города он начал с 24 января.

Ирина Пичурина