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Коммерсантъ FM
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Делегация «Хамаса» на переговорах в Москве запросит гумпомощь у России

В понедельник, 3 февраля, делегация палестинского движения «Хамас» во главе с замглавы политбюро Мусой Абу Марзуком прибудет в Москву на переговоры в здании МИД России. На встрече речь, среди прочего, пойдет о предоставлении гуманитарной помощи сектору Газа.

«Мы попросим оказать помощь для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа»,— сообщил ТАСС источник в руководстве «Хамаса», говоря о целях визита делегации в Москву. Помимо этого, сказал собеседник агентства, делегация проинформирует российскую сторону о реализации соглашения о прекращении огня в Газе.

Соглашение о трехэтапном прекращении огня между Израилем и «Хамасом» было достигнуто 15 января 2025 года. С этого времени «Хамас» начала освобождать заложников, захваченных во время атаки 7 октября 2023 года, а власти Израиля — некоторых палестинцев, которые содержались в тюрьмах на территории страны.

16 января замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонный разговор с Мусой Абу Марзуком. Они обсудили в том числе освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. Последний раз делегация «Хамаса» приезжала в Россию в октябре 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

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