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Дончан предупредили о мокром снеге и гололеде

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды 3-7 февраля. Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что в эти дни на Дону ожидаются заморозки и осадки.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Дождь будет сменяться мокрым снегом, который может налипать на стекла и провода. Кроме того, на дорогах может образоваться гололед. В связи с этим в ведомстве призвали дончан сохранять осторожность.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в регионе измерили уровень радиации. Он оказался в пределах нормы.

Дмитрий Ковалевский

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