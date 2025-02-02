Дончан предупредили о мокром снеге и гололеде

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды 3-7 февраля. Пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что в эти дни на Дону ожидаются заморозки и осадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Дождь будет сменяться мокрым снегом, который может налипать на стекла и провода. Кроме того, на дорогах может образоваться гололед. В связи с этим в ведомстве призвали дончан сохранять осторожность.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в регионе измерили уровень радиации. Он оказался в пределах нормы.

Дмитрий Ковалевский