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В Ростовской области измерили уровень радиации в конце января

Специалисты измерили в Ростовской области уровень радиации. Результаты исследований по состоянию на конец января 2025 года опубликованы на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Фото: Роман Рожков, Коммерсантъ

Фото: Роман Рожков, Коммерсантъ

По данным экспертов, солнечная активность не оказала влияния на радиационный фон в Ростовской области. Уровень излучения вблизи Ростовской атомной электростанции находится в пределах нормы и составляет от 0,09 до 0,15 микрозиверта в час. Такие показатели не представляют опасности для населения региона.

Анна Анисова

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