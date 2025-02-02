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Коммерсантъ FM
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В Новгородской области из-за снегопада без света остались 26 тысяч человек

Министерство ЖКХ и ТЭК Новгородской области сообщило, что из-за снегопада 542 населенных пункта остались без света. В них проживает 26 тыс. человек. Глава ведомства Ирина Николаева уточнила, что отключение произошло в том числе из-за старых конструкций высоковольтных линий (ВЛ).

«По состоянию на 11:00 на территории 12 районов отключено 79 ВЛ 6–10 кВ... Обесточенные котельные подключены от резервных источников электроэнергии»,— сообщила пресс-служба регионального министерства во «ВКонтакте».

Министерство ЖКХ и ТЭК Новгородской области добавило, что без электричества остаются жители в том числе Новгородского, Батецкого, Старорусского и Парфинского районов. В региональном филиале компании «Россети Северо-Запад» введен особый режим работы. К восстановлению электроснабжения привлечены 58 бригад в составе 189 человек.

Министр ЖКХ Новгородской области Ирина Николаева в комментариях к публикации указала, что причиной повреждения высоковольтных линий стал в том числе их возраст. «Мокрый снег, ветровая нагрузка, переход температуры через 0 привели к налипанию снега на деревья и провода, падению деревьев на линии. Так как линии старые — обрывы, повреждение опор»,— написала она.

В начале ноября из-за снегопада в Новгородской области без света остались 18,6 тыс. человек. По той же причине в начале января без доступа к электричеству оказались 4,5 тыс. жителей региона.

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