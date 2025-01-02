В Новгородской области 212 поселков остались без света из-за снега

В Новгородской области без света остаются 4,5 тыс. человек в 212 населенных пунктах, сообщило региональное министерство ЖКХ. Причиной отключения электроэнергии ведомство называет неблагоприятные погодные условия.

По данным на 12:00 2 января, как указано в сообщении министерства ЖКХ Новгородской области, без света находились 6,6 тыс. человек в 250 населенных пунктах в 15 муниципальных районах. К 14:00 подачу электричества восстановили в 38 поселках.

Наибольшее число отключений электроэнергии ПАО «Россети Северо-Запад» зафиксировало в Демянском, Крестецком и Маревском районах. Ранее в Новгородской области выпал снег. В начале ноября из-за снегопада в регионе также остались без света 18,6 тыс. человек.