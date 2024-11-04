В Новгородской области 18,6 тыс. человек остались без света из-за снегопада

В Новгородской области произошли массовые отключения электроэнергии. Утром без света находились 554 населенных пункта с населением 18,6 тыс. человек. Власти региона пояснили, что линии электропередачи были оборваны из-за снегопада и сильного ветра.

«В результате неблагоприятных погодных явлений падают деревья, что приводит к обрывам… На 12:00 зафиксированы отключения в 441 населенном пункте Новгородской области»,— написал Андрей Никитин во «ВКонтакте».

Как передает «Интерфакс», власти региона сообщили, что утром в Новгородской области отключились 87 высоковольтных ЛЭП. Без света также остались котельные и другие соцобъекты. Областная прокуратура сообщила в Telegram-канале о начале проверки по факту массовых отключений электроэнергии.