В Ростове отменили беспилотную опасность

В Ростове отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует ГУ МЧС России по Ростовской области в СМС рассылке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В Ростове-на-Дону объявлен отбой беспилотной опасности!», — говорится в сообщении.

Беспилотную опасность отменили в 13:24.

Как сообщал «Ъ-Ростов», опасность атаки БПЛА была объявлена в донской столице в 13:05. Жителей города призывали сохранять спокойствие, укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу.

Анастасия Казуков