В Ростове отменили беспилотную опасность
В Ростове отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует ГУ МЧС России по Ростовской области в СМС рассылке.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«В Ростове-на-Дону объявлен отбой беспилотной опасности!», — говорится в сообщении.
Беспилотную опасность отменили в 13:24.
Как сообщал «Ъ-Ростов», опасность атаки БПЛА была объявлена в донской столице в 13:05. Жителей города призывали сохранять спокойствие, укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу.