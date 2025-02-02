В Ростове объявлена беспилотная опасность
В донской столице объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области в СМС рассылке.
Фото: пресс-служба администрации Туапсе
«В Ростове-на-Дону объявлена беспилотная опасность! Укройтесь в помещениях без окон, не выходите на улицу, сохраняйте спокойствие», — сказано в сообщении.
Как сообщал «Ъ-Ростов», ранее угроза атаки БПЛА была объявлена на юго-западе Ростовской области. В Куйбышевском районе средства РЭБ уничтожили один беспилотник утром 2 февраля. Отражение воздушной атаки продолжается.