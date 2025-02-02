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В Ростове объявлена беспилотная опасность

В донской столице объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области в СМС рассылке.

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

«В Ростове-на-Дону объявлена беспилотная опасность! Укройтесь в помещениях без окон, не выходите на улицу, сохраняйте спокойствие», — сказано в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Ростов», ранее угроза атаки БПЛА была объявлена на юго-западе Ростовской области. В Куйбышевском районе средства РЭБ уничтожили один беспилотник утром 2 февраля. Отражение воздушной атаки продолжается.

Анастасия Казуков

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