Пентагон назвал женщину-пилота, погибшую в катастрофе над Вашингтоном

Капитан Ребекка М. Лобак была третьим членом экипажа армейского вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Потомаком 29 января. Об этом Министерство обороны США сообщило вчера, 1 февраля. Ранее министерство отказывалось называть имя третьего члена экипажа, ссылаясь на просьбу членов семьи.

Как сообщается, 28-летняя Ребекка Лобак служила в армии с июля 2019 года. Она родилась в Северной Каролине, а на военную службу пришла после окончания Университета Северной Каролины в Чейпел-Хилл, где получила диплом по биологии.

В заявлении семьи, которое распространило Министерство обороны, говорится, что капитан Лобак была опытным пилотом с 500 часами полетов. Помимо этого капитан Лобак работала в Белом доме, где в ее обязанности входила встреча и сопровождение высокопоставленных гостей. В частности, сообщает служба новостей CBS, она встречала и потом провела экскурсию по Белому Дому для Ральфа Лорена, когда он прибыл туда для получения Президентской медали Свободы из рук Джо Байдена в январе нынешнего года.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».

Андрей Келекеев