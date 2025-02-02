Прощание с актером театра и кино Борисом Улитиным состоится 3 февраля

Гражданская панихида по артисту Борису Улитину пройдет 3 февраля с 10:30 до 11:45 в Театре комедии имени Николая Акимова. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения. Отпевание актера состоится в период с 13:00 до 14:00 в Князь-Владимирском соборе на Петроградской стороне.

«Мы вынуждены будем говорить о нем только в прошедшем времени. Как о замечательном артисте, верном друге, мудром старшем товарище, истинном интеллигенте и настоящем петербуржце»,— говорится в сообщении театра.

Господин Улитин скончался в Петербурге 28 января на 86-м году жизни. Он известен не только как театральный артист, но и как актер дубляжа. Его голосом говорят герои свыше 40 фильмов и мультфильмов, среди них такие известные ленты как «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Чужой против хищника».

Ранее «Ъ-СПб» писал еще об одной потере. Умер артист Александринского театра Виктор Семеновский, ему был 81 год. По предварительным данным, у актера остановилось сердце.

Андрей Маркелов