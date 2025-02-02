Скончался артист Александринского театра Виктор Семеновский

Артист Александринского театра Виктор Семеновский скончался на 82-м году жизни 1 февраля, сообщает пресс-служба культурного учреждения. По предварительным данным, у актера остановилось сердце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Виктор Семеновский в сериале «Лиговка»

Фото: Kino-teatr.ru / Lenika Актер Виктор Семеновский в сериале «Лиговка»

Фото: Kino-teatr.ru / Lenika

Господин Семеновский родился в 1943 году, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова в 1968 году.

Спустя год был принят в труппу Александринского театра. Он посвятил сцене более 55 лет своей жизни, создал более 70 разноплановых ролей.

Также артист сыграл 51 роль в кино. Среди них «Звезда Санникова», «Двенадцать месяцев», «А зори здесь тихие», сериалы «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заслуженный артист России Борис Улитин скончался в Петербурге на 86-м году жизни. Около 60 лет он прослужил в театре Комедии имени Н. П. Акимова.

Андрей Маркелов