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Скончался артист Александринского театра Виктор Семеновский

Артист Александринского театра Виктор Семеновский скончался на 82-м году жизни 1 февраля, сообщает пресс-служба культурного учреждения. По предварительным данным, у актера остановилось сердце.

Актер Виктор Семеновский в сериале «Лиговка»

Актер Виктор Семеновский в сериале «Лиговка»

Фото: Kino-teatr.ru / Lenika

Актер Виктор Семеновский в сериале «Лиговка»

Фото: Kino-teatr.ru / Lenika

Господин Семеновский родился в 1943 году, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Черкасова в 1968 году.

Спустя год был принят в труппу Александринского театра. Он посвятил сцене более 55 лет своей жизни, создал более 70 разноплановых ролей.

Также артист сыграл 51 роль в кино. Среди них «Звезда Санникова», «Двенадцать месяцев», «А зори здесь тихие», сериалы «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что заслуженный артист России Борис Улитин скончался в Петербурге на 86-м году жизни. Около 60 лет он прослужил в театре Комедии имени Н. П. Акимова.

Андрей Маркелов

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