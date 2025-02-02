В центре Перми завершили реконструкцию здания под третий ресторан группы Bottega Rest

Индивидуальный предприниматель Олег Давлетшин получил разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания в центре Перми — на ул. Ленина, 36/1 (лит. В). Как указано в реестре краевого минимущества, разрешительная документация была выдана Олегу Давлетшину 5 декабря. Здание размещается на участке площадью 317 кв. м напротив администрации Перми. По данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование территории под объектом — под общественное питание. Ранее сообщалось, что в здании на ул. Ленина, 36/1, откроется третий ресторан группы Bottega Rest — создателей заведений La Bottega и Interview. Как рассказывала директор ресторанной группы Bottega Rest Ольга Карцева, новое заведение будет не похожим на действующие La Bottega и Interview.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Реконструкция административного здания на ул. Ленина, 36/1, сопровождалась судебными процессами между девелопером объекта Олегом Давлетшиным и собственником соседнего участка по ул. Ленина, 38 — ООО «Квартал 88». Компания «Квартал 88» подконтрольна бизнесмену Геннадию Кузнецову, владельцу нефтедобывающей организации «УНК-Пермь» и строительной компании «Кортекс» — девелопера МФК «Москва» на ул. Пермской, 33. ООО «Квартал 88» планирует возвести на ул. Ленина, 38, комплекс с жилым домом и административным зданием. Организация оспаривает в суде разрешение минимущества на реконструкцию здания по ул. Ленина, 36/1 (лит. В). Господин Кузнецов считает, что объект на ул. Ленина, 36/1 (лит. В) попадает в границы принадлежащего ему участка.