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В Екатеринбурге водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

В Екатеринбурге на 192 км Челябинского тракта насмерть сбили велосипедиста, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области. Водитель скрылся с места происшествия.

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

ДТП произошло около 7 часов утра. Велосипедист в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Его личность пока устанавливают.

МВД проводит расследование инцидента. Водителю рекомендуют явиться в полицию, а очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть. В Госавтоинспекции напомнили, что наказание за оставление места происшествия — лишения прав на год либо административный арест до 15 суток.

Ранее в ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей погиб до приезда скорой помощи.

Анна Капустина

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