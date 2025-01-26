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В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб человек

На 70-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего один из водителей погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, водитель грузовика марки Shacman, перевозивший щебень, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino, который был загружен продовольственными товарами. «После столкновения автомашины съехали на обочину, где впоследствии произошло опрокидывание Hino на бок, с дальнейшим выпадением груза», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что водитель грузовика марки Hino скончался, водитель грузовика Shacman доставлен в больницу с травмами. По факту ДТП начато расследование.

Мария Шараева

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