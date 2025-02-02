В Татарстане в столкновении «Мерседес» и «ГАЗели» пострадали 11 человек

В Татарстане в результате столкновения минивэна «Мерседес» и «ГАЗели» пострадали 11 человек. Об этом сообщает «Татар-информ».

ДТП произошло вчера вечером в Чистопольском районе у села Галактионово на трассе Чистополь — Казань — Оренбург. Как сообщили изданию очевидцы происшествия, травмы получили два водителя и семь пассажиров минивэна. По предварительным данным, среди пострадавших нет детей. На место прибыли медики скорой помощи.

В Казани 1 февраля произошло 122 ДТП, в них пострадали три человека.

Диана Соловьёва