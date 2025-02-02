Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане в столкновении «Мерседес» и «ГАЗели» пострадали 11 человек

В Татарстане в результате столкновения минивэна «Мерседес» и «ГАЗели» пострадали 11 человек. Об этом сообщает «Татар-информ».

ДТП произошло вчера вечером в Чистопольском районе у села Галактионово на трассе Чистополь — Казань — Оренбург. Как сообщили изданию очевидцы происшествия, травмы получили два водителя и семь пассажиров минивэна. По предварительным данным, среди пострадавших нет детей. На место прибыли медики скорой помощи.

В Казани 1 февраля произошло 122 ДТП, в них пострадали три человека.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...