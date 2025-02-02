1 февраля в Казани произошло 122 ДТП, пострадало три человека

В Казани 1 февраля произошло 122 дорожно-транспортных происшествия. Вчера зафиксировано два ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

ДТП с пострадавшими произошли в результате столкновения автомобилей из-за несоблюдения дистанции и наезда машины на препятствие, т.к. водитель не предоставил преимущества при перестроении.

Сотрудники ГАИ Казани оформили 22 ДТП с материальным ущербом. В городе было задержано семь водителей в состоянии опьянения. Еще у двух водителей не было прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили девять граждан.

Диана Соловьёва