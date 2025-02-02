Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министры стран G7 осудили наступление повстанцев в ДР Конго

Министры иностранных дел стран G7 осудили наступление группировки «Движение 23 марта» (М23) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Они призвали повстанцев и поддерживающие их силы Руанды прекратить бои.

«Наступление M23 привело к резкому увеличению числа перемещенных гражданских лиц в Гоме и по всей восточной части ДРК, в дополнение к перемещению сотен тысяч людей с начала наступления M23 в январе. Мы осуждаем разрушительные последствия возобновленного наступления, которое усугубляет и без того сложные гуманитарные условия»,— указано в заявлении министров. Кроме того, в G7 выразили соболезнования родным и близким погибших миротворцев и призвали власти ДРК обеспечить безопасность дипломатов, которые находятся в республике.

Вооруженные столкновения правительственных войск с повстанцами начались в конце января. 27 января «Движению 23 марта» удалось захватить город Гома с населением 2 млн человек. С 26 по 30 января в городе погибли 700 человек, 2,8 тыс.— получили ранения.

Подробнее о происходящем в стране — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...