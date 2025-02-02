Министры стран G7 осудили наступление повстанцев в ДР Конго

Министры иностранных дел стран G7 осудили наступление группировки «Движение 23 марта» (М23) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Они призвали повстанцев и поддерживающие их силы Руанды прекратить бои.

«Наступление M23 привело к резкому увеличению числа перемещенных гражданских лиц в Гоме и по всей восточной части ДРК, в дополнение к перемещению сотен тысяч людей с начала наступления M23 в январе. Мы осуждаем разрушительные последствия возобновленного наступления, которое усугубляет и без того сложные гуманитарные условия»,— указано в заявлении министров. Кроме того, в G7 выразили соболезнования родным и близким погибших миротворцев и призвали власти ДРК обеспечить безопасность дипломатов, которые находятся в республике.

Вооруженные столкновения правительственных войск с повстанцами начались в конце января. 27 января «Движению 23 марта» удалось захватить город Гома с населением 2 млн человек. С 26 по 30 января в городе погибли 700 человек, 2,8 тыс.— получили ранения.

Подробнее о происходящем в стране — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».