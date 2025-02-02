Ильназ Галявиев, пожизненно осужденный за стрельбу в казанской гимназии, рассчитывал, что самодельное взрывное устройство полностью уничтожит школу. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на постановление суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Устроивший стрельбу в школе Казани Ильназ Галявиев хотел уничтожить здание взрывом

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Устроивший стрельбу в школе Казани Ильназ Галявиев хотел уничтожить здание взрывом

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», — следует из материалов суда.

Ранее Ильназа Галявиева признали исключительно опасным для общества.

В мае 2021 года пожизненно осужденный устроил взрыв и открыл стрельбу в казанской школе № 175. В результате погибло 7 детей и 2 преподавателя, еще 24 человека пострадали.

Диана Соловьёва