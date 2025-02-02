Над Курской, Белгородской и Брянской областями сбиты пять беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 2 февраля отражали атаку в трех российских регионах, сообщило Минобороны России в Telegram. Три беспилотника сбиты над Курской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Минобороны не уточняет информацию по Ростовской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь ранее сообщил, что над регионом был подавлен беспилотник. Никто не пострадал, разрушений нет. Власти Белгородской, Брянской и Курской областей не сообщали о последствиях атаки.