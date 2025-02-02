В Ростовской области сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны в ночь на 2 февраля отражали атаку над Ростовской областью. Беспилотник подавлен в Куйбышевском районе, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

В последний раз ПВО отражали атаку над Ростовской областью в ночь на 31 января. Тогда над регионом сбили 25 беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА на опору линии электропередачи в Красносулинском районе возле хутора Грачев произошел обрыв электропроводов. Никто не пострадал.