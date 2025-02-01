Баскетбольный клуб УГМК в 12-й раз завоевал Кубок России

Женский баскетбольный клуб УГМК в третий раз подряд выиграл Кубок России, пишет «Ъ». В финале он одержал победу над курским «Динамо» со счетом 89:63.

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«Финал четырех» прошел в субботу, 1 февраля, во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. В нем, помимо УГМК, участвовали команды «Динамо» (Курск), МБА (Москва) и «Ника» (Сыктывкар). Третье место заняла команда МБА, на последнем оказалась «Ника».

Для УГМК это 12-я в истории победа в Кубке России.

Ранее баскетбольный клуб УГМК одержал победу над сыктывкарским клубом «Ника-Лузалес» в матче регулярного чемпионата России в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 78:59.

Анна Капустина