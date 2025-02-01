В Татарстане возросли средние потребительские цены на некоторые овощи и фрукты. Такие данные в период с 20 по 27 января приводит Татарстанстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за неделю в цене выросли овощи и фрукты

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Татарстане за неделю в цене выросли овощи и фрукты

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди фруктов наиболее подорожавшими оказались бананы и яблоки, за кг цена выросла с 164,39 руб. до 167,95 руб. и с 125,03 руб. до 127,51 руб., соответственно. Стоимость килограмма свеклы увеличилась с 41,45 руб. до 42,31 руб., моркови — с 36,19 руб. до 36,63 руб.

Цена за килограмм детских фруктово-ягодных консервов также возросла с 533,44 руб. до 539,27 руб.

Артём Дергунов