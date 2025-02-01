Погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США

Чемпионов мира 1994 года по фигурному катанию в парах Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США. 29 января они погибли в авиакатастрофе, которая произошла вблизи аэропорта Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @team.genia.vadi Фото: @team.genia.vadi

«Хоронить их будут там (в США.— "Ъ"), но тело Вадима еще не нашли»,— сказала мать спортсмена Ия Наумова агентству ТАСС.

29 января пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, который выполнял учебный полет. Оба судна рухнули в реку. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете — 3 человека. Водолазы нашли тела 28 погибших.

Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов были чемпионами мира 1994 года, а также получали серебро и бронзу еще на двух чемпионатах мира. Завоевали пять наград на чемпионатах Европы. Они заключили брак в 1995 году, ушли из профессионального спорта через три года. После этого пара переехала в США и начала тренерскую карьеру.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».