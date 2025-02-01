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В Тюмени отказались от идеи парковочных абонементов

Администрация Тюмени отказалась от плана ввести абонементы для пользователей платных парковок, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на пресс-службе мэрии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В администрации рассматривали возможность введения скидок по парковочному абонементу, но от этой идеи отказались. В мэрии объяснили, что это связано с необходимостью снизить нагрузку на существующие парковочные места. После введения скидок по абонементам на них увеличился бы спрос.

«Проектом платного парковочного пространства на территории Тюмени, в первую очередь, решаются задачи по обеспечению свободных парковочных мест в зонах повышенного спроса, тем самым гарантируя приезжающим в центр доступ к свободным местам»,— пояснили в пресс-службе администрации.

Отказаться от абонементов решили в пользу «гибкой ценовой политики». Законопроект об этом пока обсуждается и согласовывается. «Если заполняемость превысит 85%, стоимость парковки будет рассчитываться по специальной формуле или по результатам социологических исследований о готовности платить за парковку»,— цитирует издание Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО).

Напомним, в 2025 году количество платных парковочных мест в Тюмени планируют увеличить до 5 тыс. На текущий момент почасовая плата на парковках составляет от 20 до 50 руб. в зависимости от максимального уровня их заполняемости.

Анна Капустина

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