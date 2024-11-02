В Тюмени увеличат до 5 тыс. количество платных парковочных мест в 2025 году

Власти Тюмени планируют в 2025 году перевести на платный режим 5 тыс. парковочных мест, сообщили «РБК-Тюмень» в городской мэрии. Сегодня в городе работает 3458 платных парковочных мест, а с 5 ноября это количество вырастет до 4051.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Увеличение числа платных парковок проводится поэтапно: сейчас реализован первый и почти завершен второй этапы, а на третьем в следующем году плату введут на участке с парковками в границах улиц Профсоюзной, Фабричной, Мельникайте и Малыгина. На текущий момент почасовая плата на парковках составляет от 20 до 50 руб. в зависимости от максимального уровня их заполняемости.

Напомним, в августе в Тюмени расширили перечень платных парковок. На платный режим перешли парковки в границах улиц Ленина — Перекопская — Красина, Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25 Октября и на отрезке улицы Максима Горького от ул. Фабричной до ул. Республики, а также подземная парковка по адресу ул. Республики, 129.

Ирина Пичурина