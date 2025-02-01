Задержанный за ограбление украинца боец MMA Асхабов отпущен на свободу на Бали

Полиция индонезийского острова Бали отпустила гражданина России Хасана Асхабова, ранее подозреваемого в похищении и ограблении украинца в ОАЭ. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на индонезийские СМИ. Следствие не выявило доказательств причастности россиянина к инциденту.

Господин Асхабов был задержан 31 января в связи с похищением и ограблением украинца, которое произошло 15 декабря 2024 года в Дубае. Преступники были одеты в полицейскую форму и маски, а также вооружены. Пострадавший был сильно избит, у него похитили около $40 млн в криптовалюте. Хасан Асхабов был в числе девяти подозреваемых, разыскиваемых полицией и Интерполом.

Минтуризма Индонезии также обратилось к правительственным органам с просьбой пристальнее наблюдать за деятельностью иностранцев на территории Бали. Министерство сформировало специальную комиссию для отслеживания ситуации в регионе.

«Меня задержали в аэропорту Бали для дачи показаний по инциденту, который произошел полтора месяца назад, в то время когда я находился в Эмиратах. Доблестная полиция Индонезии разобралась в ситуации, провела должное расследование и закрыла дело»,— написал Хасан Асхабов в соцсетях.

Хасану Асхабову 29 лет. Он известен своими выступлениями в ММА. На его счету 23 победы и 2 поражения. В 2015 году он завоевал титул чемпиона мира организации WWFC в полулегкой весовой категории.