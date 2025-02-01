РБК: главредом ТАСС станет Светлана Каражас

Пост главного редактора агентства ТАСС займет Светлана Каражас, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, нынешний главред Михаил Петров останется в должности заместителя гендиректора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Каражас

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Светлана Каражас

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам одного из собеседников издания, в ведении господина Петрова будет в том числе GR — взаимодействие с государственными органами власти. Ожидается, что документы о кадровых перестановках подпишут в ближайшее время.

Михаил Петров работает в ТАСС более 20 лет. Он был назначен на пост главреда в 2019 году. В разное время был корреспондентом кремлевского пула, а также был заместителем главного редактора.

Светлана Каражас пришла в ТАСС в начале 2024 года. Ее предыдущим местом работы было МИА «Россия Сегодня», где она занимала должность заместителя директора главной дирекции информации.