Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: главредом ТАСС станет Светлана Каражас

Пост главного редактора агентства ТАСС займет Светлана Каражас, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, нынешний главред Михаил Петров останется в должности заместителя гендиректора.

Светлана Каражас

Светлана Каражас

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Светлана Каражас

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам одного из собеседников издания, в ведении господина Петрова будет в том числе GR — взаимодействие с государственными органами власти. Ожидается, что документы о кадровых перестановках подпишут в ближайшее время.

Михаил Петров работает в ТАСС более 20 лет. Он был назначен на пост главреда в 2019 году. В разное время был корреспондентом кремлевского пула, а также был заместителем главного редактора.

Светлана Каражас пришла в ТАСС в начале 2024 года. Ее предыдущим местом работы было МИА «Россия Сегодня», где она занимала должность заместителя директора главной дирекции информации.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...