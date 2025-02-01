Следком подозревает тюменского медэксперта в подготовке нечестных заключений

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о возможных противоправных действиях медицинского эксперта в Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тюменский эксперт готовил заключения для суда по гражданским спорам пациентов с частными стоматологическими клиниками, которые оказывали услуги ненадлежащим образом. В правовой программе на федеральном канале сообщалось, что эксперт регулярно встает на сторону медицинских клиник, при этом на основе его заключений выносятся судебные решения.

Герои видеосюжета обратились к главе Следственного комитета. Управление СК России по Тюменской области расследует дело по обращению местной жительницы, которой оказали стоматологические услуги, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Доклад по делу должен предоставить глава СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков.

Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении девочки в тюменском селе Княжево. По версии следствия, 30 января ее увезли двое неизвестных на автомобиле Kia Rio темного цвета. 31 января ее нашли в Саратовской области.

Анна Капустина