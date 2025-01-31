Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении тюменской девочки

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доложить об обстоятельствах похищения 13-летней девочки из села Княжево (Тюменская область) двумя неизвестными, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах председатель СКР поручил руководителю СКР по Тюменской области Александру Кублякову.

Напомним, по версии следствия, 30 января ее увезли двое неизвестных на автомобиле Kia Rio темного цвета. Сегодня, 31 января, похищенную девочку нашли в Саратовской области — автомобиль с ней был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Сейчас она находится в отделе полиции, вскоре ее передадут родителям, а задержанных по подозрению в похищении доставят к следователю.

Ирина Пичурина