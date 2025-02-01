На Кубани водителей призвали к осторожности из-за тумана

Госавтоинспекция Краснодарского края предупредила автомобилистов о тумане на дорогах региона и повышенном риске аварий. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Сотрудники краевого ГИБДД призывают водителей строго следовать правилам дорожного движения и контролировать скоростной режим. Также автомобилистам советуют соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями в движении.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на Кубани до конца суток 1 февраля. Синоптики прогнозируют похолодание до -2 градусов ночью. Днем 2 февраля воздух прогреется до +10 градусов.