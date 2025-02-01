Температура в Краснодаре 1 февраля опустится до -3 градусов

В Краснодаре 1 февраля прогнозируют переменную облачность без осадков. В краевой столице ожидается снижение температуры на 2-3 градуса по сравнению с 31 января. Такие данные предоставил Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Краснодаре ночью и утром прогнозируют туман. Воздух охладится до -2 градусов ночью и прогреется до +10 градусов днем. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный достигнет 9 м/с.

На территории края местами возможны туман и гололедно-изморозевые отложения. На Черноморском побережье южный ветер усилится до 11 м/с с порывами до 14 м/с.

На Азовском побережье похолодает до -4 градусов ночью. Днем ожидается потепление до +5 градусов. В юго-восточных предгорных районах температура составит от -6 до +14 градусов, в горах — от -6 до +6 градусов. На Черноморском побережье прогнозируют от +3 градусов ночью до +13 градусов днем.

Нурий Бзасежев