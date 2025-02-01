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Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с российским экипажем на борту

Полиция округа Тромс отпустила норвежское судно Silver Dania с экипажем из 11 россиян, которое ранее было задержано по делу о причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Расследование будет продолжено, но мы не видим причин для дальнейшего пребывания судна в Тромсе»,— заявил полицейский прокурор Ронни Йоргенсен.

По его словам, указаний на связь Silver Dania с происшествием в Балтийском море обнаружено не было. На борту судна был проведен обыск, подозреваемых допросили. Как подчеркнули в полиции, судовладелец и члены экипажа сотрудничают с правоохранительными органами.

Судно Silver Dania задержали в экономической зоне Норвегии по запросу Латвии. По данным трекинговых платформ, 23 января оно вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в сторону Мурманска. Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea. Ее глава Тормод Фоссмарк ранее заявлял, что исключает причастность Silver Dania к инциденту в Балтийском море.

Подробнее о происшествии с повреждением кабелей в Балтийском море читайте в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Дарья Астанина

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