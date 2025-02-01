В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о нападении на банк на Эльмаше

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по факту нападения на банк в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Происшествие произошло около 19 часов в пятницу, 31 января, с полицией связался охранник банка. Полиция прибыла на место, когда злоумышленник уже ушел. В помещение банка он зашел с предметом, похожим на пистолет, и угрожал им. Общая сумма украденного в разных валютах составляет около 7 млн руб.

Полиция опрашивает жильцов расположенных рядом домов, чтобы найти очевидцев, устанавливает возможные пути отхода преступника. Расследование находится на контроле регионального ГУ МВД.

Ранее в полиции сообщали, что преступник может быть «гастролером» либо лицом, которое ранее уже было судимо. Злоумышленник во время ограбления был в маске.

Анна Капустина