На Эльмаше угрожавший оружием неизвестный похитил около 7 млн рублей из банка

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш неизвестный в маске похитил из банка порядка 7 млн руб., при этом он угрожал похожим на пистолет предметом, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Инцидент произошел 31 января в 19:16 в отделении на проспекте Космонавтов, сейчас на месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции и криминалистов — сотрудники анализируют съемку с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. «Представители МВД устанавливают возможных очевидцев совершенного преступления, а также отрабатывают на причастность к нему ранее судимых лиц, состоящих на оперативных учетах и так называемых "гастролеров". Раскрытие резонансного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области»,— рассказал полковник Горелых.

В ноябре Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к 7 годам и 10 месяцам колонии строгого режима 45-летнего местного жителя за нападение на 12 отделений банков, из которых он похитил более 39,8 млн руб. Его задержали при попытке разбойного нападения на банк в марте 2024 года.

Ирина Пичурина