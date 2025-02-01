В ООН осудили убийства мирных жителей в курском селе Русское Поречное

ООН всегда выступает против убийств гражданского населения, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал информацию об убийствах солдатами ВСУ мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области.

«Мы очень последовательно высказывались против гибели и убийств любого гражданского населения, независимо от того, находятся ли они в Российской Федерации или на Украине»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 31 января, Следственный комитет России обнародовал сведения о допросе украинского штурмовика Евгения Фабрисенко. Мужчина заявил, что вместе с сослуживцами убивал и насиловал людей в Русском Поречном. По данным российского следствия, жертвами стали 22 человека. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Кремль призвал донести до мира информацию об убийствах в курском селе.

Подробности — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».