Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает важным говорить с мировой общественностью о массовых убийствах мирных жителей в селе Русское Поречное в Курской области. Ранее оно было отбито у ВСУ, после чего в подвалах домов были обнаружены тела местных жителей.

«Об этом нужно говорить. Это нужно озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, нужно все равно неустанно продолжать взывать их к совести и вниманию»,— прокомментировал массовое убийство мирных жителей Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Сегодня, 31 января, СКР раскрыл подробности массового убийства мирных жителей в Русском Поречном. Военные следователи установили причастность 5 украинских военнослужащих к убийству 22 жителей села. Взятый в плен боец ВСУ признался, что по приказу командующих вместе с сослуживцами расстреливал связанных беззащитных людей, издевался над ними и насиловал женщин.

Подробнее читайте в материале «Зачистка в Русском Поречном».