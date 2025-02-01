В субботу 1 февраля в Республике Татарстан сохранится теплая погода с температурой воздуха до +3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов, без существенных осадков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов, без существенных осадков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Днем будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

В Казани днем также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит +1...+3 °С. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В регионе стабильно держится теплая погода. С 29 по 31 января в Казани были установлены три температурных рекорда подряд. 31 января воздух прогрелся до +2,9 °С. Всего в январе в столице Татарстана было обновлено пять температурных максимумов.

Анар Зейналов