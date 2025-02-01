Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов, без существенных осадков

В субботу 1 февраля в Республике Татарстан сохранится теплая погода с температурой воздуха до +3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов, без существенных осадков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов, без существенных осадков

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Днем будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

В Казани днем также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит +1...+3 °С. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В регионе стабильно держится теплая погода. С 29 по 31 января в Казани были установлены три температурных рекорда подряд. 31 января воздух прогрелся до +2,9 °С. Всего в январе в столице Татарстана было обновлено пять температурных максимумов.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...