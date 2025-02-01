В Казани три дня подряд обновились температурные рекорды
В Казани с 29 по 31 января три дня подряд фиксировались рекордно высокие температуры воздуха. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.
31 января на метеостанции «Казань-Сокол» температура поднялась до +2,9 °С, превысив предыдущий рекорд 2016 года на 0,3 градуса.
В предшествующие дни также были зафиксированы исторические максимумы. Так, 30 января столбики термометров показали +1,5 °С, что на 0,3 градуса выше рекордов 1949, 1989 и 1999 гг. А 29 января воздух прогрелся до +3,6 °С, превысив максимум 2002 года почти на два градуса.
Это уже пятый подобный случай за месяц. Ранее в январе были установлены еще два температурных рекорда. 3 января воздух прогрелся до +3,2 °С, превысив показатель 1920 года (+2,7 °С). А 8 января температура достигла +2,6 °С, опередив рекорд 1999 года (+2,2 °С).