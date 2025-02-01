Вучич назвал акции протестов попыткой иностранных разведслужб разрушить Сербию

Президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные разведывательные службы в попытке разрушить страну с использованием уличных протестов.

«Проблема не в том, что хотят свергнуть меня, проблема в том, что они (политические оппоненты.— "Ъ") хотят разрушить Сербию. И то, что мы видим в последние месяцы,— это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну»,— сказал господин Вучич, выступая в городе Трстеник (цитата по «РИА Новости»).

Поводом для протестов в Сербии стала гибель 15 человек в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку после 24-часовой блокады главной магистральной развязки Белграда. 30 января протестующие вышли на 90-километровый марш.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Сербия вышла на марш».