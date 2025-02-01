Спецпосланник Трампа: добиться прекращения огня на Украине можно за месяцы

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что глава государства намерен оказывать давление и на россиян, и на украинцев для завершения конфликта. По его мнению, добиться прекращения огня можно в течение месяцев.

«Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты. <...> Добиться прекращения огня и постоянного мира возможно в течение месяцев, а не лет»,— сказал господин Келлог Fox News.

Журналисты спросили спецпосланника, будет ли администрация Дональда Трампа вводить новые санкции против России. Господин Келлог отметил, что это решение «остается за президентом».

Дональд Трамп заявил журналистам, что США уже обсуждают с Россией вопрос завершения конфликта с Украиной. Он намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и сделать «что-то значительное».

О трудностях в возобновлении диалога между Россией и США — в материале «Ъ» «Дорога в облаках».